«التحول الأخضر» يسيطر على فعاليات قمة الشرق الأوسط للصلب بدبي

سيطر ملف التحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة على أجندة قمة الشرق الأوسط للحديد والصلب 2022، والتي بدأت فعالياتها اليوم في مدينة دبي.

وأكد المشاركون خلال الجلسات الأولى للقمة أن هناك اتجاهًا داخل صناعة الصلب العالمية بالتركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وآليات تحول مصانع حديد التسليح نحو استخدام الطاقة، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.

تعافي الاقتصاد العالمي ونمو المشروعات الكبرى في دول عديدة

وقال راجو داسوني، المدير التنفيذي لمؤسسة «فاست ماركتس»، المعنية بشؤون الصلب ومنظمة القمة، إن التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم تخلق طلبًا وفرصًا للنمو خلال السنوات المقبلة مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو المشروعات الكبرى في العديد من الدول.

التوسع في الصناعات منخفضة الانبعاثات

وأكد داسوني، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، أهمية إنشاء سلاسل التوريد الدولية الخضراء صديقة للبيئة لصناعة الحديد والصلب، والتوسع في الصناعات منخفضة الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط بما يدعم التوجه العالمي في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتستضيف مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2022، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، والذي يعد أكبر تجمع سنوي لصناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شركات صناعة الصلب

ويشارك فى المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين لكبرى شركات صناعة الصلب في العالم، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والمشروعات القومية والتوافق مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة.

يأتي المؤتمر في وقت يسعى فيه كبار منتجي الصلب في العالم، وفي مقدمتهم الصين، لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة، في ظل استهداف الحفاظ على معدلات أقل للانبعاثات.