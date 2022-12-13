الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنَّه تمّ اعتقال ستة من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس بينهم ثلاثة أشقاء، فيما تمّ اعتقال فتى من مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا.

وأضافت المصادر أنَّه تمّ اعتقال شاب من بلدة كمون في محافظة طوباس بشمال شرق الضفة، فيما جرى اعتقال شابين من بلدة كفر نعمة في محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية.

وفي جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة بينهم معلم، وجرى اعتقال أربعة فلسطينيين آخرين من محافظة قلقيلية بشمال غرب الضفة. وفي محافظة الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من مدينة الخليل، ورابعا من بلدة «بيت أمر»، فيما جرى اعتقال شاب من القدس، لدى وجوده في منطقة باب العامود.