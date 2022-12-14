حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 14-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء اجتماعي ويحب الخروج بدرجة كبيرة، كما يحب البهجة مع الآخرين، ويستمتع بالحفلات بدرجة كبيرة، ولديه خفة دم كبيرة، ويكره الاعتماد على الغير فهو يحب الاستقلالية.

مواصفات برج الجوزاء

وأبرز عيوب برج الجوزاء التردد الكبير، فهو يتردد في القرارات التي يأخذها ويحب أن يستمع لآراء الغير في كل شيء، ما يؤدي لخسارة بعض الأمور المهمة في الحياة، كم أنه قادر على التكيف مع أي شيء مهما كان، ويحلل الأمور بشكل كبير يجعله الأفضل في حياته.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمولود برج الجوزاء كما يلي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، ومن المهم اليوم أن تتماسك أمام المستجدات وأن تكون موضوعيا لتجد حلا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تقوم بواجبك نحو من تحب حتى ولو كنت تشعر بالإحباط، وعليك أن تقاوم مشاعر الحزن والتوتر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.