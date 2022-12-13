حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13-12-2022 عاطفيا ومهنيا

تعتبر أنثى برج الحوت، مبتكرة ومتجددة ومبدعة وأفكارها غير تقليدية، وتلك الصفات تجعلها دائما تلفت الانتباه إليها وتلقى إعجاب من حولها، وهي أنثى تتميز بفرط الحساسية، والعاطفة الجياشة في تعاملها مع الأشخاص، وعقلانية تحاول أن توازن بين الأمور بعناية قبل اتخاذ أي قرار مستخدمة في ذلك ذكائها وحدسها الذي يقودها للأمر الصحيح، وهي مخلصة واجتماعية وتحرص على تكوين العديد من العلاقات والحفاظ عليها، وتفضل أن تبقى على تواصل دائم مع الأشخاص الذين تحبهم أو من تهتم بهم.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة ل«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يتواجدان بمنزل الأصدقاء اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، مما يمنحانك سحرا، ويعدانك بأوقات حلوة مميزة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة اليوم، ما يتطلب منك العناية بنفسك وصحتك وتنظيم جهودك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني.