الداخلية: ضبط قضايا احتيال إلكتروني بأكثر من 730 مليون جنيه خلال شهر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال الـ30 يوم الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الأموال العامة والتهرب الضريبي والإتجار في العملة، من بينها ضبط قضايا احتيال عبر الإنترنت بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها أكثر من 731 مليون جنيه.

وجاءت أبرز النتائج كالآتي:

في قضايا التهرب الضريبي

تم ضبط (9189) قضية في مجال التهرب الضريبي (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص).

وجاءت المبالغ بقيمة بلغت 19 مليار و725 مليونا و704 آلاف و327 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يخطر الممولون مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 29 مليون و530 ألف و848 جنيها.

قضايا الأموال العامة

كما تم ضبط 146 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (إتجار في النقد الأجنبي - تعامل في النقد الأجنبي – توظيف أموال – تهريب جمركي – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير- غسل أموال – كسب غير مشروع- بطاقات الائتمان- احتيال عبر الإنترنت بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 731 مليون و425 ألف و534 جنيها.

وجاءت أبرز القضايا كالتالي:

ضبط 90 قضية في مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة «عملات محلية وأجنبية» بما يعادل 731 مليون و751 ألفا و240 جنيها.

كما تم ضبط 22 قضية بإجمالي 40 متهما في مجال (الجرائم المصرفية كالنصب والاحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفون خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول)، بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل 2 مليون و50 جنيها.