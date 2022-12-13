محافظة القاهرة: لا صحة لزيادة أسعار تذاكر النقل العام والجماعي

نفت محافظة القاهرة، ما أثير عبر المواقع المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود زيادات في تعريفة أوتوبيسات النقل العام والجماعي التابعة للمحافظة.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام ثابتة، لافتا إلى توجيه شركات النقل الجماعي بالالتزام بسعر التذكرة.

يذكر أن آخر تحريك أقرته هيئة النقل العام، بشأن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، كانت في يوليو الماضي.