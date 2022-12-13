إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 10 أشخاص بمحافظة الدقهلية اليوم، في تصادم سيارتين ميكروباص ونقل على طريق «المنصورة – دمياط» الشرقي، عند نزلة كوبري شربين، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج، فيما تمكنت قوات الأمن من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور بطريق المنصورة دمياط، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص في نزلة كوبري شربين باتجاه المنصورة، على طريق دمياط الشرقي بنطاق المركز ووجود مصابين.

تصادم سيارتين على طريق شربين

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص ماركة تويوتا بسيارة نقل في الطريق القادم من شربين للمنصورة (المنصورة - دمياط) الشرقي وإصابة 10 أشخاص.

نقل المصابين إلى مستشفى شربين

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة المرور أمام السيارات المارة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.