«التعليم»: امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 6 مايو المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023، بعد تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

عقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية .. 6 مايو

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، أنَّه سيتمّ عقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

وفي نفس السياق،أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً لجميع المديريات التعليمية بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

مراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية بامتحانات التيرم الأول

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، إذ يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية لإعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه لن يتمّ عقد امتحانات لصفوف النقل للفصل الدراسي الأول قبل يوم 9 يناير المقبل مراعاة د الإجازات والأعياد الدينية.