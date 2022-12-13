انقطاع المياه من سيدي جابر للقباري بالإسكندرية.. والمحافظ: ساعتان للعودة

انقطعت مياه الشرب في الإسكندرية من منطقة سيدي جابر شرقا حتى القباري غربا، بسبب كسر خط مياه رئيسي، الأمر الذي سبب أزمة لثلث مناطق الإسكندرية بسبب ذلك الكسر، ما تبعه تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لإصلاح الكسر سريعا وعودة المياه إلى معظم المناطق المتأثرة، والذي أكد رئيس شركة المياه أنه سيتم عودتها في غضون ساعتين.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قبل قليل، أعمال إصلاح كسر مفاجىء بماسورة مياه رئيسية، قطرها 1000مم، بشارع سليمان يسرى أمام بنك الدم بمنطقة كوم الدكة بنطاق حى وسط، مشددا على جميع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح بالمنطقة، وإعادة الشىء لأصله لعودة السيولة المرورية.

سرعة إصلاح الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه عقب حدوث كسر الماسورة، انتقل على الفور للموقع، وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلى رأسها المرور لمتابعة الحركة المرورية بموقع الكسر والمناطق المحيطة، والتأكد من عدم حدوث تكدس مروري بالمنطقة.

وأكد أنه تم دفع عدد من تانكات مياه شرب إلى جميع المرافق الهامة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع المياه إلى حين تمام الإصلاح.

مياه الإسكندرية: عودة المياه خلال ساعتين

من جانبه، أوضح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه سيتم عودة المياه إلى معظم المناطق المتأثرة والتي تم حصرها من منطقة القباري وحتى سيدي جابر، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات المحافظ نعمل على الانتهاء من إصلاح الماسورة خلال ساعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط، وجميع الجهات المختصة.