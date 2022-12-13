ما الفرق بين مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات؟ التضامن تجيب

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الجمعية الأهلية هي كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته، وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا.

الفرق بين المؤسسة والجمعية الأهلية

جاء ذلك ردًا من «التضامن» على سؤال ورد إليها عبر الموقع الإلكتروني من أحد المواطنين يبحث عن الفرق بين المؤسسة والجمعية، لافتة إلى أن المؤسسة عبارة عن شخص اعتباري يُنشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.

المنظمة الأجنبية غير الحكومية

وأكدت أن المنظمة الأجنبية غير الحكومية، عبارة عن شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد المقررة فيه.

الاتحاد الإقليمي

يتكون الاتحاد الإقليمي، من 15 جمعية ومؤسسة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيًا كان نشاطها، يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، ويسري على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية.