نصائح للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر

تعد الأطعمة السكرية التي تحتوى على كميات عالية من السعرات الحرارية من الأطعمة المغرية، وتتحول بمرور الوقت إلى عادة على تناول السكريات، الأمر الذي ينتج عنه زيادة الوزن مع الوقت فضلا عن المخاطر الصحية التي من بينها الإصابة بداء السكري.

نصائح للتغلب على الرغبة في تناول السكر

وللتغلب على هذه الرغبة قالت الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية الاكلينيكية للأسرة، والأستاذ بالمركز القومي للبحوث لـ «الوطن»: «للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكريات يجب البدء بوجبة إفطار صلبة، وكلما قل السكر الذي تتناوله في الصباح ، كلما كنت أكثر اتزانًا طوال اليوم، حيث أثبتت الدراسات أن تناول وجبات إفطار عالية البروتين تقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

خطط لوجباتك مسبقًا

وواصلت نصيحتها: «خطط لوجباتك مسبقًا لمنع حدوث انخفاض في نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يكون الجفاف هو السبب وراء الشعور بالجوع، لذا يجب شرب الكثير من المياه مع إضافة الليمون أو التوت أو أي فاكهة أخرى للمياه لجعله أكثر طعمًا، وعندما تشتهي الحلويات ، انتظر 10 دقائق وغير نشاطك لصرف انتباهك».

وأشارت إلى أن إشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر بطريقة صحية، يستوجب تناول الخضار مثل البطاطا الحلوة والكوسا والبنجر والجزر والأطعمة الأخرى المحلاة بشكل طبيعي مثل جوز الهند والموز والعنب المجمد والتمر والفانيليا والكاكاو الخام والقرفة والتي ثبت أنها تقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر من خلال المساعدة في إدارة حساسية الأنسولين.