محاضر اقتصاديات الدواء: تقليل 20% من السكريات يقي الجسم من السرطان

أكد الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء، أن الموجة السادسة من كورونا أضعف موجات الفيروس، محذرا من عدم الحصول على الجرعات التنشيطية في الموجة السابعة.

وأضاف عنان في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «كل من مرّ عليه 6 أشهر من حصوله على جرعة لقاح كورونا يجب أن يحصل عليها، كما أن موجات الخريف تكون أقوى من موجات الصيف، وستكون موجة خفيفة لكنها ستكون أقوى من الموجة السابعة».

كورونا قد لا يمثل تهديدا عالميا بنهاية العام

وتابع محاضر اقتصاديات الدواء: «منظمة الصحة العالمية قد تعلن في نهاية العام، أن فيروس كورونا لا يمثل تهديدا عالميا، لأن معدلات الوفاة والإصابة ودخول المستشفى ستكون قلّت تحت مستوى الخطر».

إطلاق استراتيجية الغذاء والتغذية

وأشار الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء، إلى إطلاق استراتيجية الغذاء والتغذية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار ووزارات مختلفة في مصر: «مصر تركز على مركزية صحة المواطن أكثر منها علاج المريض، وأهم شيء هو أن يكون الغذاء نفسه يوفر كل المواد الأولية للمواطن، مثل تقليل الملح في رغيف العيش».

وأوضح: «هناك إحصائيات كثيرة بخصوص كمية الملح في رغيف العيش، حيث إن تقليل 6 جرام فقط في رغيف العيش قد يقلل من احتمالات حدوث الأزمات القلبية ومشكلات ضغط الدم، كما يجب تقليل 20% من دخول السكر في الجسم وهو ما يحمي من بعض الأمراض مثل السرطان».