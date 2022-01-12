هل يتسبب استهلاك السكريات في الإصابة بالسرطان؟

يربط أخصائيو التغذية بين العادات الغذائية والتعرض للإصابة بالأمراض المختلفة، وتعد السكريات من بين أبرز الأطعمة التي يتم ربطها بالأمراض، وخاصة الأمراض المتعلقة بالمناعة.

وأوضح الدكتور أحمد أمين، أستاذ التغذية العلاجية بجامعة حلوان لـ«الوطن»، أن تناول السكريات والسكر الأبيض المكرر، يضعف مناعة الجسم، وهو ما بدوره أن يكون عند الشخص قابلية للإصابة بالأمراض ومن بينها السرطان، خاصة سرطان القولون، إذ أن الجسم عندما تتراجع كفاءة عمل جهازه المناعي.

وتابع: «يتسبب في زيادة الوزن، والبدانة التي تعتبر أساس كثير من الأمراض مثل القلب والأوعية الدموية، والأزمات القلبية والإصابة بداء السكر وغيرها، السكر الموجود في الفواكه والخضروات، معه الفيتامين التي يمكن من خلالها التمثيل الغذائي لهذه السكريات، في حين أن السكر الأبيض خالٍ تماما من الفيتامينات، وعندما يتناول الشخص الأطعمة السكرية يعتمد على مخزون الجسم في هضمه وعمل تمثيل غذائي له».

ماذا يحدث للجسم بعد تناول السكريات؟

وأشار إلى أنه بعد تناول السكر بفترة وجيزة، يشعر الإنسان بسعادة، لفترة قصيرة، لأن السكر يذهب إلى المخ مباشرة، ثم تنقلب المشاعر إلى اكتئاب بعد ذلك، لأن السكر يسحب الفيتامينات الموجودة في العضلات، فيشعر باكتئاب.

وتابع: جميعنا لدينا نسبة ثابتة من السكر في الدم، ويمكننا الحصول على السكريات من النشويات والخضراوات، ويستهلكها الجسم، ويخزن الفائض في الكبد والعضلات في صورة جليكوجين، نحو 400 جرام، يحوله الجسم إلى الجلوكوز يستخدمه عند الحاجة، وهو يكفي الجسم لمدة تصل إلى نحو 12 ساعة، مشيرا إلى أن الجسم يميل إلى استهلاك الجليكوجين أكثر من الدهون، باعتباره طاقة بدون مخلفات.

وأشار إلى أنه عند الرغبة في حرق الدهون، لا بد من اتباع عدة نصائح، من أبرزها الامتناع عن مد الجسم بالسكريات والنشويات والاعتماد على الدهون والبروتين، ليبدأ تحول مسار الجسم في الاعتماد على الدهون، بدلا من السكريات والنشويات، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة قبل الإفطار.

أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات

ويمكن منع الأطعمة المحتوية على السكر ومن بينها: المشروبات الغازية، المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، العصائر المصنعة، الحلوى والحلويات، المخبوزات: الكوكيز، الكعك، الفواكه المعلبة في شراب سكري.