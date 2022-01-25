جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة والجيزة 2022

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول للعام الدراسي الجاري 2022 اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس 3 فبراير المقبل.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، في بيان لها، أن الامتحانات تعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا كتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

ومن جانبها، قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول تعقد على مستوى كل مديرية ويتم وضعها من قبل موجهي المديرية، وتشمل أسئلة موضوعية ومقالية وفق المواصفات الفنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، مؤكدة في بيان لها، أن الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة

-يوم السبت الموافق 29 يناير امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف الساعة وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

-يوم الأحد الموافق 30 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

-يوم الاثنين الموافق 31 يناير امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف الساعة.

-يوم الثلاثاء الموافق الموافق 1 فبراير المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

-يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل منهما.

-يوم الخميس الموافق 3 فبراير امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول الجيزة

-يوم السبت الموافق 29 يناير امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف الساعة.

-يوم الأحد الموافق 30 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

-يوم الاثنين الموافق 31 يناير امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

-يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير المقبل امتحان مادة الجبر والاحصاء لمدة ساعتين وامتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

-يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

-يوم الخميس الموافق 3 فبراير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين وامتحان مادة التربية الرياضية الخاص بطلاب مدرسة السعيدية لمدة ساعة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد ورقياً، بنفس نظام ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد وعلى مستوى كل مديرية، موضحاً أن الامتحانات تعقد من 280 درجة ويتم وضعها من قبل كل مديرية.