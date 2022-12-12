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«الأعلى للثقافة» يكرّم رموز دعم الأراجوز والعرائس التقليدية في مصر

كتب:

إلهام زيدان
12:55 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

يكرّم الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، عددا من رموز دعم الأراجوز والعرائس في مصر، ومنهم اسم الراحل الدكتور أحمد مرسي، والدكتور سيد علي إسماعيل، والدكتور سعيد أبورية، والمخرج محسن العزب، وذلك في إطار اليوم الثاني لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الرابع.

جوائز ملتقى الأراجوز

وفاز بجائزة نصوص النمر الأراجوزية، الكاتب أحمد زيدان، وناصر مجدي، وأحمد جابر، وتُقام الجائزة لأول مرة لدعم كتابة جديدة للنمر الأراجوزية، تناسب العصر وتتفاعل معه، وتوزّع الجوائز في الخامسة مساء بالحديقة الثقافية في السيدة زينب، تحت إشراف الباحثة ولاء محمد محمود، من المركز القومي لثقافة الطفل.

وبدأ الملتقى بعروض أراجوزية لفرقة شبرا الخيمة من قصور الثقافة، وعرض لخريجي مدرسة الأراجوز، وورش رسم الأراجوز وحكي، ومعرض كتب إصدارات المركز، ومعرض خيال الظل المصري والسوري «كراكوز» و«عطوظ».

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.