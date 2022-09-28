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عرض مسرحية "حواديت الأراجوز" في قرى حياة كريمة بالأقصر

كتب:

إلهام زيدان
02:58 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
مسرحية «حواديت الأراجوز» في قرى حياة كريمة بالأقصر

مسرحية «حواديت الأراجوز» في قرى حياة كريمة بالأقصر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع جميعة مفتاح الحياة من خلال فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، وضمن خطة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، فعاليات العرض المسرحي "حواديت الأراجوز"، من إنتاج المسرح القومي للأطفال بقريتي الغرز وحاجر العديسات، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأقصر.

فريق مسرحية "حواديت الأراجوز"

العرض من تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، وأشعار فوزى المليجي، وموسيقى وألحان وائل عوض، وديكور وأزياء إيمان الشيخ، ومسكات مجدي ونس، واستعراضات أشرف فؤاد.

ويقوم العرض المسرحي على فكرة حكي حواديت بين "عم زمان" وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز؛ وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب، يتخللها تمثيل استعراضي وغناء في جو فانتازي شيق للطفل والأسرة على حد سواء.

العرض يرسخ القيم التربوية للأطفال 

ويرسخ العرض في مفهوم الطفل العديد من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة، والعرض بطولة نخبة متميزة من الفنانين وهم رندا قطب، محمود عامر، عادل الكومي، عادل خلف، مجدي عبيد، عادل ماضي، محمد خليل، محمد بسيوني، حمزة عبد الله، فوزي المليجي.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.