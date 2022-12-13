المرحلة الثانية من «حياة كريمة».. هدايا لـ20 مليون مواطن (ملف خاص)

تقف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على أعتاب المرحلة الثانية، بعد أن انتهت من آلاف المشروعات بالمرحلة الأولى، التى تخطت ميزانيتها تريليون جنيه، لتظهر أعمالها جلية للنور وتخفف العبء عن كاهل أهالى تلك القرى، لتستكمل بذلك جميع نواحى الحياة التى تهم ساكنيها، منها «التعليم، الزراعة، الرياضة، تأهيل المنازل، تبطين الترع، إنشاء مجمعات خدمية، وحدات للتضامن».

ويعمل المشروع القومى لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف، وسيتم تنفيذه لصالح 4500 قرية، وهو له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن.