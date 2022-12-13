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خبير شؤون أوروبية لـ قناة الحياة: الفترة الحالية حالكة السواد في بريطانيا

كتب:

أحمد حامد دياب
08:15 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

كشف خالد مصطفى الخبير في الشؤون الأوروبية، تفاصيل الاضرابات التي تحدث في بريطانيا حاليًا، لافتًا إلى أنها ليست جديدة في المملكة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن هذه الاضرابات ليست جديدة في هذه الفترة التي وصفها بأنها حالكة السواد في عمر الديمقراطية البريطانية، معتبرًا أنها من الديمقراطيات العريقة في العالم.

ولفت إلى أن ما يحدث من تصريحات صبيانية لرئيس الوزراء البريطاني تعتبر انتهاكا لأعرق الديمقراطيات على مستوى العالم.

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