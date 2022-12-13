حياة كريمة بـ«القليوبية»: تنفيذ 795 مشروعا متنوعا بتكلفة 7.1 مليار جنيه

قال محمود طلعت، أحد منسقى «حياة كريمة» بالقليوبية، إن المبادرة تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن فى محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، وتقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحاً أن العديد من المشروعات قد أوشكت على الانتهاء وبلغت نسب تنفيذ عالية.

«سالم»: مركز طبى ومجمع خدمى بمواصفات قياسية

وكشف فادى سالم، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالقليوبية، عن الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المركز الطبى بكفر شبين، الذى يتم إنشاؤه طبقاً لمعايير التأمين الصحى الشامل، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى وجارٍ الانتهاء من المبانى وأعمال التأسيس للكهرباء والسباكة والمحارة بنسبة تنفيذ زادت على 50%.

وأشار إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية بقرية كفر شبين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمقام على مساحة 700م2 ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، ويضم: «وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين»، ويخدم 55 ألف نسمة.

وأضاف أنه يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع ليضفى عليها مظهراً جمالياً وحضارياً، وتم الانتهاء من تلك المجمعات بالكامل بنسبة تنفيذ 100%، مشيراً إلى أن المجمع الزراعى بقرية كفر شبين، الذى تم تنفيذه بنسبة 95% ومقام على مساحة 400 متر مربع بتكلفة 7 ملايين جنيه، سوف ينهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، والاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأوضح خالد العرفى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أن أعمال إنشاء وحدة للأمومة والطفولة (مركز تأهيل) تم تنفيذها بنسبة 10%، مشيراً إلى أن محافظ القليوبية وجه بدفع الأعمال بها وإلا سيتم سحب الأعمال وتسليمها لمقاول آخر.

«الهجان»: لن نسمح بأى تأخير فى التنفيذ

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه لن يسمح بأى تأخير فى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مضيفاً أن البنية الإنشائية لقطاع الشباب والرياضة تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية لمشروعات المبادرة، ويتم العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى جميع قرى المحافظة، وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها، مشيراً إلى دور المبادرة الرئاسية فى الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب فى القرى المدرجة بالمبادرة.

وقال محافظ القليوبية إن المشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى مشروع القرن، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث تستهدف المبادرة مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالى 795 مشروعاً بتكلفة نحو 7.1 مليار جنيه.