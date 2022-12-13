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مدير مشروع سد «جولويوس نيريري» بتنزانيا لـ قناة الحياة: الملء يستغرق عامين

كتب:

شريف سليمان
08:04 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال المهندس أيمن عطية، مدير مشروع سد جولويوس نيريري بتنزانيا، إنّ مناطق الأعمال تشهد أسود وضباع وبعض الحيوانات الأخرى، ومع بدء الملء الأول لخزان السد ستعود كل الحيوانات إلى المنطقة كي تستقر حول البحيرة الكبيرة.

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد شردي: «البحيرة الكبيرة ستكون مصدر حياة لكل الحيوانات الموجودة، وتزيد كثافة تواجدها، وفقا لمعدلات الفيضان، والملء سيستغرق عامين».

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