«سي إن إن»: أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بمنظومات «باترويت» للدفاع الجوي

كشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية، عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية إلى إرسال نظام الدفاع الصاروخي «باترويت»، إلى أوكرانيا على أن يتم الموافقة على هذا الأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أسبوع على الأكثر.

طلب أوكراني متكرر لدفاع جوي قوي

وقال المسؤولون إلى شبكة «سي إن إن» إن أوكرانيا طلبت قبل عدة شهور من الولايات المتحدة الأمريكية، تزويدها بنظام دفاع جوي متطور من أجل صد صواريخ باليستية وكروز تستخدمها روسيا ضدها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي، وبهذه الصفقة تصبح أوكرانيا قادرة على تأمين المجال الجوي لدول الناتو في أوروبا الشرقية.

تدريب أوكرانيا على المنظومة الجديدة

وتابع المسؤولون: «لم يتم تحدد عدد بطاريات الباتريوت أو عدد القواعد التي ستتلقاها أوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبمجرد الانتهاء من الخطط سيتم شحن الصواريخ الأيام المقبلة مع تدريب الأوكرانيين في قاعدة للجيش الأمريكي في منطقة جرافينوير الألمانية».

وذكر المسؤولون أن أمريكا سارعت بمساعدة أوكرانيا عن طريق هذه القواعد لأن الوضع على أرض الواقع أصبح صعبا للغاية.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي عقب إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن كييف والانضمام إلى روسيا وتحريك الجيش الروسي الذي أشرف على استفتاءات في هذه الأقاليم من أجل انضمام رسميا إلى روسيا، مما استدعى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا ومنع بيع قطاع غير الأسلحة لروسيا.