رئيس الإنتاج الوثائقي بالمتحدة: ملتزمون بالمهنية.. ورئيس القناة الوثائقية: سننافس إقليميا وعالميا

بعد أكثر من أربعة أعوام من نجاحات وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت الشركة اليوم، خطوة جديدة بتأسيس قطاع الإنتاج الوثائقي، وإطلاق أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي يناير 2023، وإطلاقها رسميا مايو من العام ذاته.

وكانت الشركة المتحدة قد أعلنت في بيانها اليوم، تعيين الإعلامي أحمد الدريني رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسا للقناة الوثائقية.

صناعة الفيلم الوثائقي

وفي أول تعليق له، قال أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة، الذي شغل من قبل منصب مدير وحدة الأفلام الوثائقية، إن هذه الخطوة الجديدة، تأتي تكليلا لسنوات من النجاح والإتقان، والعمل المتواصل الذي راعى كل التفاصيل التحريرية والفنية لصناعة الفيلم الوثائقي داخل وحدة الأفلام الوثائقية.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا وتوسعا في صناعة وإنتاج الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة، تحت إدارة وإشراف قطاع الإنتاج الوثائقي، وذلك على أعلى درجة من الاحتراف والمهنية.

الريادة الإعلامية

قال شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية، إن العمل جارٍ على قدم وساق، استعدادا للبث التجريبي للقناة، ثم الانطلاق الفعلي مايو المقبل، موجها الشكر إلى الشركة المتحدة.

وشدد في تصريحات لـ«الوطن»، على أن كل فرق العمل بالقناة ستبذل جهودها لتقديم منتج وثائقي يليق بالريادة الإعلامية المصرية، وقادر على المنافسة إقليميا ودولياً.

50 فيلما وثائقياً

كانت وحدة الأفلام الوثائقية، قدمت ما يزيد عن 50 فيلما وثائقيا خلال السنوات القليلة الماضية، وتنوعت خريطة إنتاج الوحدة بين الأفلام التاريخية والسياسية والاجتماعية والفنية، وكذلك الأفلام التي تسلط الضوء على جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وأجرت وحدة الأفلام الوثائقية عشرات اللقاءات بين عواصم العالم، مع مسئولين وخبراء ومتخصصين أجانب وعرب في مجالات مختلفة، كما حرصت الوحدة على ترجمة كل أفلامها باللغة الإنجليزية، لمخاطبة الجمهور غير العربي أيضا.