مدرب المغرب الأسبق: أسود الأطلس يمكنهم استغلال مدافعي فرنسا.. و«الركراكي» بطل المونديال

قال رشيد الطاوسي مدرب منتخب المغرب الأسبق، إنّ العرب والأفارقة يجب أن يؤمنوا بقدرتهم على صنع الفارق في لعب كرة القدم، مشيرًا إلى أن لديهم لاعبين كبار ينافسون في أقوى الدوريات الأوروبية مثل أشرف حكيمي ومحمد صلاح وحكيم زياش وساديو ماني.

نجاح أسود الأطلس جاء نتيجة تخطيط

وأضاف الطاوسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء dmc، على قناة dmc، أنّ وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي يعتبر بطل بطولة كأس العالم 2022 التي تنظمها قطر، بعدما استطاع الإطاحة بمنتخبات كبرى مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، كما تعادل مع كرواتيا وصيف النسخة السابقة، مشددًا على أنّ نجاح أسود الأطلس جاء نتيجة تخطيط.

وتابع مدرب منتخب المغرب الأسبق، أنّ الركراكي استطاع خلق انسجام وتجانس بين أفراد الفريق، وجمع اللاعبين ضمن عائلة واحدة، إذ اتسم التعاون بينهم بالتكامل، كما أنّ دكة الاحتياط قوية جدا، واللاعب البديل يمكنه القيام بدوره على أكمل وجه، كما أنّ المدرب نجح في منح الثقة للاعبين وإعطائهم التعليمات في الوقت المناسب.

نقاط قوة فرنسا قليلة

وأشار إلى أنّ نقاط القوة لدى منتخب فرنسا منافس المغرب في مباراة نصف نهائي كأس العالم غدا، أقل بكثير من نقاط الضعف، لافتًا إلى أنّ هناك حالة من عدم التوازن على مستوى قلبي الدفاع، وهو خلل يجب استغلاله، كما أن الجهة اليسرى يمكن استغلالها جيدا في الوضع الهجومي لأسود الأطلس.