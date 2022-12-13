تطعيم 610 آلاف طفل ضد الشلل في المنوفية خلال 3 أيام 

ترأس الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الاجتماع المسائي الخاص باليوم الثالث لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، والدكتور محمد فوزي مشرف الوزارة، والدكتور محمد العسكري مدير عام الطب الوقائي، مديري الإدارات الصحية ومشرفي الحملة بالمحافظة.

حملة تطعيم شلل الأطفال في المنوفية

وخلال الاجتماع عرض تقارير العمل، والتقارير الإشرافية، والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الثالث لكل إدارة صحية، وتمت مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، وتذليل كافة العقبات لإنجاح الحملة، مع ضرورة الالتزام بالخرائط الموضوعة للكتل السكنية، ونقاط البدء والنهاية حتى يتم تغطية جميع البيوت والتأكد من وصول التطعيم لجميع الأطفال ذات الأعمار المستهدفة، وفق بيان مديرية الصحة في المنوفية.

وقال وكيل الوزارة إن إجمالي عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم حتى اليوم بلغ نحو 610376 طفلا بنسبة تغطية بلغت 90.41٪ من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية علي مدار الثلاثة أيام الماضية، مضيفاً بأن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال تنتهي فعالياتها غدا الأربعاء، والتي تستهدف تطعيم 675084 طفلا، من الأطفال المصريين وغير المصريين بالمحافظة، من خلال 1923 فريقا مقسمين إلي فرق ثابتة بالمراكز الصحية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة وأخرى متحركة تجوب المنازل ومن شقة إلي شقة.

تطعيم شلل الاطفال آمن وبالمجان

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أن التطعيم آمن وبالمجان، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل المحافظة، وكانت الفرق المتنقلة والثابتة قد انهت فعاليات اليوم قبل بداية الاجتماع مباشرة.