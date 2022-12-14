شركة المياه: استمرار إصلاح الماسورة الرئيسية بوسط الإسكندرية حتى الصباح

لا تزال عمليات إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بوسط الإسكندرية «قطر 1000مم» بشارع سليمان يسري أمام بنك الدم بمنطقة كوم الدكة، على الرغم من تجاوز منتصف الليل، حيث إن العمل مستمر لأكثر من 14 ساعة حتى الآن منذ وقوع الكسر، الذي تسبب في انقطاع المياه عن مناطق كبرى بدءاً من سيدي جابر شرقا مرورا بمناطق وسط الإسكندرية كاملاً وصولا إلى القباري غربا.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه لا يزال العمل جاريا حتى الآن من أجل إصلاح كسر خط 1000 مللي، على الرغم من الدخول إلى صباح اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن العمل مستمر فجراً لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح من أجل عودة المياه للعمل بالضغوط الطبيعية في كافة المناطق المتأثرة، والمتوقع أن يكون في حدود الثامنة من صباح اليوم على أقرب تقدير.

سبب طول مدة إصلاح ماسورة مياه الإسكندرية

وأضاف جابر لـ«الوطن»، أن المدة الطويلة في الإصلاح نتيجة أنها ماسورة مياه رئيسية بقطر 1000مم وهو أكبر قطر لمواسير المياه لذا فيحتاج وقت طويل من عمليات التكسير والوصول إلى مكان وتجفيف المياه وبدء عمليات الإصلاح وفتح المياه مرة أخرى.

الدفع بتنكات مياه للمناطق المتضررة

وأوضح أنه تم دفع عدد من تانكات مياه شرب إلى جميع المرافق الهامة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع المياه إلى حين تمام الإصلاح.

وأكد أنه سيتم عودة المياه إلى معظم المناطق المتأثرة من انقطاع المياه والتي تم حصرها من منطقة القباري وحتى سيدي جابر، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات المحافظ نعمل على الانتهاء من إصلاح الماسورة خلال أسرع وقت ممكن.

هبوط أرضي صاحب انكسار ماسورة المياه

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد تابع ظهر أمس الثلاثاء، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بشارع سليمان يسرى أمام بنك الدم بمنطقة كوم الدكة بنطاق حى وسط والذي تبعه هبوط أرضي أيضا، حيث شدد على جميع الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من جميع أعمال الإصلاح بالمنطقة، وإعادة الشىء لأصله لعودة السيولة المرورية.