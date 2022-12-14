بأزياء صعيدية وشخصيات سينمائية.. أول حفلة تنكرية لطلاب «فنون جميلة» بالأقصر

احتضنت أروقة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، «حفلة تنكرية»، تبارى خلالها الطلاب لإظهار طاقاتهم الفنية في تجسيد شخصيات سينمائية شعبية مصرية من سيناء والوجه البحري والصعيد، وجسدت الفعالية كافة ربوع مصر تاريخيا وجغرافيا للتأكيد على الهوية المصرية في تصميم الأزياء والمكياج، كما تناول بعض الطلاب في زيهم بعض النماذج العالمية.

الحفلة التنكرية مستوحاة من الأفلام والألعاب

الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، قال في تصريحات لـ «الوطن»، إن هذا الفن انتشر بوضوح وأصبح نوع من أنواع الترفيه، وهو حدث يعطي فرصة لأصحاب المواهب أنهم يصمموا أزياءً تنكرية مستوحاة من الأفلام والألعاب، ويضفي جوا من البهجة والسعادة، ويشجع الطلاب ويحفزهم على اكتشاف مواهبهم المختلفة.

وأضاف «حمزة»، أن «الحفلة التنكرية»، تناول موضوعات هامة، مثل التنمر في محاولة لنبذ هذا السلوك، وهو أحد أهم أهداف الفن في معالجة القضايا المجتمعية بطريقة إبداعية، حيث عبر الطلاب من خلال إبداعاتهم وطاقاتهم عن فكرهم ووعيهم الثقافي في إطار الالتزام بقيمهم وعاداتهم في جو من السعادة.

الفعالية الفنية تستهدف تنمية المهارات الإبداعية

الدكتور عمرو عبدالعاطي، أستاذ الفنون التعبيرية، ورئيس قسم الديكور السابق، أوضح أن الفعالية الفنية تستهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى طلاب الكلية، وإكسابهم مهارة المساهمة في الأفلام المصرية والعالمية من خلال التدريب وتنمية مهاراتهم على تصميم الأزياء والمؤثرات البصرية المختلفة، ما يعزز دور الفن في خدمة المجتمع ورفع الذائقة الإبداعية لديهم.