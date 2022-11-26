طلاب «فنون جميلة حلوان» يجملون مبنى التعليم العالي بالعاصمة الإدارية بلوحاتهم

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، برفقة الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الأعمال الفنية التي أهداها طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان؛ لتجميل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الوزير خلال الجولة التفقدية، الشكر لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان على لمساتهم الفنية لتجميل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية، مشيدًا بأعمالهم ومجهوداتهم التي قاموا بها.

تجميل الميادين والمباني بكافة محافظات الجمهورية

واستمع «عاشور» لشرح من الطلاب حول الأعمال الفنية المعروضة، مؤكدًا أن لوحات الطلاب تؤكد مدى الحس الجمالي لديهم وتعكس مدى حبهم لوطنهم، مضيفًا أهمية اشتراك طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية بالجامعات المصرية بمبادرة «حياة كريمة»؛ لتجميل الميادين والمباني بكافة محافظات الجمهورية.

اللوحات استخدمت تقنية الفوسفياء باستخدام الزجاج والبلاطات الزجاجية

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إلى أن الطلاب الذين زينت لوحاتهم مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية مقيدون بالفرقة الثالثة قسم التصوير شعبة التصوير الجداري، مضيفًا أن تلك اللوحات جاءت فى إطار مشروع مادة التصميمات، لافتًا إلى أن عدد اللوحات الفنية بلغ 24 لوحة استغرق تصميمها وتنفيذها حوالي ثلاثين يومًا، وأن تلك اللوحات استخدمت تقنية الفوسفياء باستخدام الزجاج والبلاطات الزجاجية على الخشب بمقاس 40×40 سم.

وفي ختام الجولة، أهدىعميد الكلية مجلد «كلية الفنون الجميلة بالقاهرة مائة عام من الإبداع» للوزير.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع البعثات بالوزارة، و السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ومحمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

جاءت الأعمال الفنية تحت إشراف عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة نهاد عبد المنعم رئيس قسم التصوير، والدكتورة أسراء ياسر أستاذ مادة التصميمات، والدكتور عمرو نبيل أستاذ مادة التصميمات، ومن الهيئة المعاونة الدكتورة نهى ثروت، والدكتورة شاهندة تعلب.