تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في حادث طريق مفارق توشكى بأسوان

شيع أهالي مدينة أبو سمبل في أسوان، جثمان الشاب محمود الليثي، في جنازة مهيبة عقب تصريح الجهات المختصة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، بعدما لقي مصرعه في انقلاب سيارة ربع نقل، مساء اليوم على طريق مفارق توشكى التابعة لمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان.

الانتقال لموقع الحادث

وقد تلقت مديرية أمن محافظة اسون إخطارا من مرفق إسعاف أسوان بوجود حادث سير بطريق مفارق توشكى بمدينة أبو سمبل ونتج عن الحادث وفيات ومصابين، وبالانتقال لموقع الحادث تبين انقلاب سيارة ربع نقل إثر انفجار إطارها الأمامي، بطريق مفارق توشكى.

حصر الضحايا والمصابين

وقد نتج عن ذلك إصابة 3 أشخاص هم: حسن عز الدين حسن 26 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم،وصديق حساني صديق 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومعتصم محمد توفيق 29 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم، بينما توفى «محمود الليثي»، 37 سنة ومصرع شخص آخر، وجرى نقل المصابين الثلاث إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لإسعافهم.

نقل الجثمان للمشرحة وتحرير محضر

بينما جرى نقل جثمان المتوفى محمود الليثي إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.