«التنمية المحلية»: رفع 200 مليون طن مخلفات بتكلفة 20 مليار جنيه منذ 2014

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ وزارة التنمية المحلية بدأت في 2017 بالتخطيط لمنظومة القمامة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، ثم جرى وضع مخططات استراتيجية ثم جرى تنفيذها وفقا لـ3 برامج رئيسة بدأت في 2019 جرى اعتمادها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجمالي 12 مليار جنيه.

بداية تطبيق منظومة المخلفات الجديدة

وأضاف «قاسم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، أنَّ المنظومة الجديدة لـ المخلفات بدأت على مستوى المحافظات في العام المالي 2019- 2020.

ولفت إلى أنَّه جرى رفع كمية مخلفات متجددة بنجو 200 مليون طن مخلفات منذ 2014 حتى تاريخه على مستوى الجمهورية، بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه، بينما بالنسبة للتراكمات التاريخية الموجودة منذ 30 عامًا على مستوى المحافظات جرى رفع 80 مليون طن مخلفات حتى تاريخه بتكلفة قدرها 9.5 مليار جنيه.

وأوضح أنَّه كان من المهم وجود بنية تحتية لتنفيذ منظومة جمع القمامة الجديدة مثل إنشاء محطات وسيطة ومناولات تجمع القمامة من الأحياء، ما يمنع ذلك وجود قمامة في الشوارع لأنَّها تتمّ عن طريق الجمع السكني ثم تنتقل لمحطات المناولة التي تجمع بها تمهيدا لنقلها لمصانع التدوير.

193 مشروعا بتكلفة 3.5 مليار جنيه

وأشار إلى أنَّه جرى إنشاء 193 مشروع بتكلفة 3.5 مليار جنيه منذ 2019 -2020 حتى تاريخه، كما جرى إنشاء 87 محطة وسيطة متحركة، و18 محطة وسيطة ثابتة، و4 محطات فرز أولي، وإنشاء وتأهيل 7 مصانع لتدوير المخلفات، وجاري توفير أراضي لإنشاء مصانع بديلة أخرى لإقامة هذه المشروعات.