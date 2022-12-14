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العثور على جثة متعفنة لمسن داخل شقته في السيدة زينب

كتب:

خالد فهمي
10:01 ص | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لمسن داخل منزله بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكينة

تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكينة يقيم بها مسن بمفرده، وعقب استئذان النيابة العامة انتقلت قوة من قسم الشرطة لمحل البلاغ وبدخول الشقة والفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة في حاله تعفن رمي كامل.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وعثرت القوة على المتعلقات الشخصية للمتوفي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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