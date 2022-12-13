المصادقة على منح البوسنة والهرسك صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

صادق وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على منح البوسنة والهرسك، صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وذكرت قناة «يورونيوز» الأوروبية، أنه ينبغي الموافقة على القرار رسميا من قبل زعماء التكتل الـ27 الذين سيجتمعون في بروكسل، لعقد قمة يوم الخميس المقبل.

وأعربت الوزيرة النمساوية لشؤون أوروبا كارولين إدتستادلر، في تغريدة عبر «تويتر»، عن سعادتها بأن مجلس الشؤون العامة وافق اليوم، على منح البوسنة والهرسك، صفة مرشح، مضيفة أن «هذا يبعث إشارة قوية إلى منطقة غرب البلقان وقبل كل شيء إلى مواطني البوسنة والهرسك».

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي مرارا أن تعزيز انخراط التكتل مع دول غرب البلقان بات ضروريا أكثر من ذي قبل للحفاظ على أمن أوروبا.

والاعتراف بهذه الصفة يشكل بداية عملية طويلة مع وضع المفوضية ما يسمى «استراتيجية ما قبل الانضمام»، أي برنامج لدعم الإصلاحات الضرورية في البلد المعني يقترن بمساعدة مالية.