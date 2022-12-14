وزير الشباب يطالب بتعديل مسمى كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بأعضاء مجلسي كليتي التربية الرياضية بنين وبنات بالجامعة، في إطار بحث ومناقشة تطوير كليات التربية الرياضة بالجامعة، حيث تعد هذه الكليات من أهم القطاعات بالجامعة ولها دورًا كبيرًا في المنظومة التعليمية والرياضية، لذا يتم العمل على تطوير اللوائح الخاصة بها وفقًا للمقتضيات والمتطلبات العالمية الحديثة، فالقطاع الرياضي مهم للجامعة والدولة التي تحتاج منا للعمل بجد خلال الأيام القادمة.

ضرورة دراسة السوق والتنافس بالدول المجاورة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على ضرورة الربط بين العلم والجوانب التطبيقية في مجال الرياضة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل مسمى كلية تربية رياضية بما يتواكب مع احتياجات المجتمع، وهذا يتطلب التطوير الإنشائي والتطوير المؤسسي، وضرورة دراسة السوق والتنافس بالدول المجاورة.

وقال وزير الشباب والرياضة: «لابد أن يكون التطوير والتغيير من الكلية صاحبة القطاع في المنطقة، ويكون أول نموذج للتطوير من جامعة حلوان، ولابد أن يكون هناك رؤية للتطوير، فالعلوم الرياضية أصبحت في تطوير مستمر ويجب أن نتعاون سويًا من أجل ذلك، لتطوير منتجاتنا لتكون ملائمة مع الواقع الفعلي، فالعلوم أصبح بها تداخل كبير».

جامعة حلوان تقدم الدعم لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل

ومن جهته، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مشيراً إلى أن كلية التربية الرياضية تقدم أسلوب دراسي أكاديمي متميز يعمل على تنمية المهارات والمواهب، لذا لابد من التطوير، والتعرف على احتياجات المجتمع، حيث أن التقويم في المجتمع يتم من خلال الرياضة وتنمية السلوك الرياضي، وضرورة التطوير تتمثل في إن كليات التربية الرياضية دخلت في جميع المجالات، لذا جارى العمل على تغيير مسمى الكلية وتعديل لوائحها بما يتواكب مع سوق العمل، ليتواكب مع تطور المهنة ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للتخصص.

تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس

وأكد رئيس جامعة حلوان على أنه لابد من تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، والمقررات التعليمية لتحقيق جودة التعليم، ولابد من التدريب واستغلال إمكانيات الجامعة من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالجامعة وتطوير الموارد الاقتصادية، والحفاظ على وقت وجهد كل منا، مشيراً إلى أننا نطور الإمكانات المادية والمخرجات التعليمية والمهارات وسيكون تطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات بالجامعة نموذجًا يحتذى به.

وضع خطة تطوير كليات التربية الرياضة

وتناول الاجتماع الحديث عن الاهتمام بالأنشطة الطلابية والرياضية ومهارات الطلاب وذلك قبل المرحلة الجامعية لأن ذلك من أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، تحقيق التطوير الأكاديمي، تفعيل دور المتخصصين، وكذلك إعداد الكليات لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، واستعادة دور كليات التربية الرياضة على مستوى مصر، وإعادة هيكلة الأصول، لتأمين مستقبل أبناء مصر فالدور الأساسي كجامعة هو تخريج طالب وفقا لمتطلبات الجودة، تحقيق الريادة في المنطقة.

وتم استعراض تصور عام حول عمل الوضع الراهن للكليات والمباني ووضع خطة تطوير كليات التربية الرياضة من حيث المسمى والأقسام العلمية، والبرامج التعليمية بالكلية، وطرق التدريس والمقررات الرياضية، واستغلال الأصول الحالية وإعادة تطويرها بحيث تصبح الكليات واجهة تستقطب الطلاب في ظل تمتع كليات التربية الرياضة بجامعة حلوان بموقع استراتيجي.