رئيس جامعة حلوان يكشف خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي وهيكلة الأصول

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خطة الجامعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على نفسها في كافة المقومات، مؤكداً أن الجامعة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات كالأثاث والملابس والمأكولات والسياحة وتدوير المخلفات والطاقة المتجددة وإعادة هيكلة أصولها ضمن خطوة أولى للوصول إلى منتج مُدون عليه «صُنع في جامعة حلوان».

توجيه ميزانيات الجامعة لشراء الخامات فقط

وأضاف الدكتور السيد قنديل، في فيديو على الصفحة الرسمية للجامعة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاكتفاء الذاتي للجامعة يعني تخصيص ميزانيات الشراء من الخارج لشراء الخامات وتصنيعها في معامل وورش الجامعة، مؤكداً أن الجامعة لديها كافة التخصصات التي تمكنها من تصنيع مختلف المنتجات، وحل أي مشكلات تواجهها سواء في التربة والمياه الجوفية والمناخ والإلكترونيات وصيانة الأجهزة والمعدات.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها تعاون وثيق مع مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن الكيانات الاستثمارية والشركات الدولية: «لدينا أقسام متخصصة في السيارات وسنهتم بتحويل أفكار الشباب في هذا المجال لمنتج ملموس يخرج للنور».

توظيف مشروعات التخرج لخدمة البيئة

ونوه إلى أن الجامعة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية بداية من الأنشطة الطلابية وشئون الطلاب والدراسات العليا حتى اللجان المختلفة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحاً أن تنفيذ الخطة يبدأ بالتعليم والصناعة والصحة والتنمية المستدامة: «نسعى لأن تكون الجامعة خضراء صديقة للبيئة».

وشدد الدكتور السيد قنديل، على أن الجامعة اتخذت قراراً بتوظيف كافة مشروعات التخرج للطلاب في مختلف الكليات لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى الأعمال الفنية والمشاريع المعمارية للوصول إلى ريادة المجتمع.