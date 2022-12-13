انطلاق الماراثون الرياضي في جامعة حلوان بمشاركة 1000 طالب

أطلق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، شارة بدء الماراثون الرياضي، المقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشارك رئيس الجامعة الطلاب في فعاليات الماراثون الذي شهد حوالي ألف طالب وطالبة بالحرم الجامعي من كليات الجامعة المختلفة، حيث تضمن سباق الطلبة وسباق الطالبات، وسباق ذوي الهمم، وسباق العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

الجري يسهم في خفض الإصابة بأمراض القلب

رحب رئيس جامعة حلوان، بالطلاب المشاركين، متمنياً متمنين لهم التوفيق، موضحاً أن الماراثون جاء في إطار اهتمام جامعة حلوان بالرياضة، خاصة رياضة الجري التي تساهم في انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخفض احتمالية الإصابة بالسرطان والأمراض العصبية، بجانب المساهمة في بناء عظام وعضلات قوية، وحرق الكثير من السعرات الحرارية، والحفاظ على وزن صحي، وتحسين أنماط النوم والحالة النفسية.

ضرورة استغلال الطاقات الشبابية

أكد رئيس الجامعة على ضرورة استغلال الطاقات الشبابية، لأنها أحد أولويات الدولة المصرية، والعمل على ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘيم ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭوحية، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﻭﻁﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، مضيفاً أن مثل هذه الأنشطة تساهم في اكتشاف المواهب الرياضيّة عند الشباب ودعم الأبطال الرياضيين من الشباب.

وعقب انتهاء مسابقات الجري، انطلق ماراثون رياضي، ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد وإطلاق المبادرة العالمية GRACE في جامعة حلوان، في مجال التعليم وتمكين الشباب.