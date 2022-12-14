بكين: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات واقعية لتلبية الاحتياجات الإفريقية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «وانغ ون بين»، إن الصين تأمل أن يواجه المجتمع الدولي الاحتياجات الحقيقية للدول الإفريقية من خلال اتخاذ إجراءات واقعية وبذل جهود لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفاهية الشعوب في القارة.

الخارجية الصينية: بكين تتمسك بتطوير علاقاتها مع إفريقيا

وأضاف المتحدث، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم، أن دعم التنمية الإفريقية مسؤولية المجتمع الدولي، مضيفا أن الصين تتمسك بتطوير علاقاتها مع إفريقيا على أساس مبادئ الإخلاص والنتائج الحقيقية والموثوقية، مع التعهد بالخير الأكبر والمصالح المشتركة، وتابع أن شراكة الصين مع الدول الإفريقية تعتمد دائما على الاحترام المتبادل والمساواة المتبادلة والتعاون المخلص.

وأوضح أن الصين ترحب بتركيز دولي أكبر حول إفريقيا تزامنا مع انعقاد قمة الولايات المتحدة - إفريقيا، وترفض بقوة تحويل إفريقيا إلى مسرح صراع للدول الكبرى، أو استخدام استراتيجيات إفريقيا كأداة لكبح ومهاجمة تعاون الدول الأخرى مع إفريقيا، مضيفا أن لدى الدول الإفريقية الحكمة والقدرة على اختيار شركائها التعاونيين الذين يساعدون على تعزيز المصالح الإفريقية.