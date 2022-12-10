«المصري للشؤون الخارجية» لقناة الحياة: العلاقات العربية الصينية قوية ومهمة

قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن البيان الختامي لحصاد القمة العربية الصينية الأولى بالرياض جاءت أهميته من أهمية اللقاء ذاته، إذ أن المنتدى العربي الصيني بدأ أولى جلساته في عام 2004، لكنه كان ينعقد كل عامين على مستوى الوزراء، وكل عام على مستوى الخبراء.

المنتدى العربي الصيني يحرز مستويات عليا في التفاهم

وأضاف «سعداوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المنتدى العربي الصيني بات يحرز مستويات عليا في التفاهم والعلاقات بين الدول العربية والصينية والرؤى المشتركة، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية مع الدول العربية مهمة وقوية للغاية.

التجارة الصينية مع المنطقة العربية تتجاوز الـ300 مليار دولار

واستطرد: «التجارة الصينية مع المنطقة العربية تتجاوز الـ300 مليار دولار، وعندهم واردات لدول الخليج وصلت لـ161 مليار دولار من النفط فقط، و60% من الطاقة التي يستخدمونها في الصين تأتي من الدول الخليجية، ولذا فهم مهتمين بدول الخليج وتحرير اتفاقية تجارة حرة مع منطقة الخليج».

وأوضح أنه في إطار اتفاقية التجارة الحرة سعت الصين إلى التعامل مع الدول العربية باليوان الصيني حتى يحصلوا على النفط، وتجرى عملية التجارة في إطار استخدام العملات الصينية أو العربية، وهو الاختيار الموفق من قبل بكين.