تحطم سيارة وإصابة مسن في انفجار ماسورة غاز داخل وحدة سكنية في الإسكندرية

تمكنت قبل قليل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، من السيطرة على تداعيات تسريب غاز وقع في وحدة سكنية، بشارع خليل حمادة شرق الإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجار داخل الشقة وسقوط أجزاء خرسانية منها، مما أدى إلى إصابة مسن بجروح بسيطة، وجرى إسعافه في موقع الحادث.

تحطم سيارة وإصابة مسن

كما تحطمت السيارة أسفل العقار إثر وقوع أجزاء منه جراء نشوب الحريق، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني حول العقار لحماية المارة، وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وجرى ندب البحث الجنائي لمعاينة أسباب التسريب.

بلاغ بانفجار ماسورة غاز في شقة بالإسكندرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بانفجار ناتج عن تسريب من ماسورة غاز في وحدة سكنية بالطابق الـ16 بعقار فسفور الكائن في شرق محافظة بالإسكندرية.

انفجار ماسورة غاز في شقة بالإسكندرية

وبالفحص تبين، تحطم جدران الشقة نتيجة انفجار ماسورة الغاز، ما تسبب في سقوط أجزاء خرسانية على سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار، مما أسفر عن إصابة مسن، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.