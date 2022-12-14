تشجير أسوار مدرسة «ترسا للتعليم الأساسي» بطوخ

بدأت مدرسة ترسا للتعليم الأساسي بإدارة قها التعليمية بالقليوبية، في زراعة جميع المساحات غير المستغلة في المدرسة والأسوار، حيث تفقدت الدكتورة أمنية فاروق، مدير إدارة قها التعليمية المدرسة وأشادت بأداء المدرسين، وقسم التربية الزراعية بالمدرسة لزراعة جميع الأركان بالأشجار والنجيلة وأشجار الزينة في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر»، في مدارس القليوبية بإشراف سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية.

زراعة جميع الأركان غير المستغلة في المدرسة

قال عطية جاد، مدير مدرسة ترسا للتعليم الأساسي، إنه تمت زراعة جميع الأركان غير المستغلة في المدرسة بأشجار الزينة والنجيلة الخضراء، واستغلال جميع أسوار المدرسة وزراعتها من الخارج بالمشاركة المجتمعية لأهالي القرية والجمعيات الأهلية وللحفاظ على نظافة الأسوار ومنع إلقاء القمامة بجوارها.

التخلص من جميع الرواكد الخشبية

كما تم التخلص من جميع الرواكد الخشبية ونظافة الأسطح من الأتربة.

وفي وقت سابق أطلقت مديرية التربية والتعليم في القليوبية مبادرة «اتحضر للأخضر»، في مدارس القليوبية، حيث حضرت لجنة التقييم للمديرية برئاسة الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بالوزارة ومشرف عام الأنشطة، واللجنة المرافقة لها، في إطار اهتمام الدولة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «اتحضر للأخضر».