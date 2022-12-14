تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مختلف الموانئ التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في المحافظات، نشاطا في حركة وصول ومغادرة السفن، وكذلك تداول البضائع العامة والمتنوعة اليوم الأربعاء.

7 سفن متراكية على الموانئ

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن التى تواجدت على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة، اليوم الأربعاء، 7 سفن تم من خلالها تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 756 شاحنة، و20 سيارة.

حركة الصادرات والواردات فى الموانئ

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ حركة الواردات اليوم الأربعاء، سجلت 4100 طن بضائع، 300 شاحنة، 11 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 10900 طن بضائع، 456 شاحنة، و 9 سيارات.

ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة

وأوضح البيان أنّ ميناء سفاجا اليوم، يستعد لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، ويشهد مغادرة السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة.

وأشار البيان إلى أنّ ميناء نويبع شهد اليوم تداول 1100 طن و207 شاحنة و688 راكبا، إذ استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، وغادرت السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا، مشيرًا إلى أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 1428 راكب بموانيها.