مصرع حلاق صدمه قطار القاهرة الإسكندرية في المنوفية

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، قبل قليل، مصرع حلاق صدمه قطار القاهرة الإسكندرية، أثناء المرور من علي شريط السكك الحديدية، ولقي مصرعه في الحال، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

تفاصيل مصرع حلاق صدمه قطار بقويسنا

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة قويسنا، تبين أنّ المتوفي يدعي «أ.إ»، ويبلغ من العمر 36 سنة، ومقيم بقرية أجهور الرمل، ولقى مصرعه أثناء المرور من علي شريط السكك الحديدية بدائرة المركز من مكان غير مخصص للعبور، واستدعاء الإسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قويسنا، والتحفظ عليه ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق .

مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع حلاق يدعى «أ.إ.ا»، وأثناء مروره من السكك الحديدية من مكان غير مخصص للعبور صدمه قطار القاهرة الإسكندرية، ولقى مصرعه في الحال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .