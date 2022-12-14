رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يعقد لقاء موسعا مع الطلاب استعدادا للامتحانات

عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، لقاء نقاشيا موسعا مع طلاب الجامعة، لتلقي الآراء والاستفسارات حول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023، حيث ستبدأ الامتحانات العملية 2 يناير والنظرية 9 من نفس الشهر، التي تجرى لأول مرة هذا العام بالجامعة، بحضور عميدي كليتي تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وجمع غفير من الطلاب.

توفير مناخ ملائم لهم لتأدية الامتحانات

وطمأن الدكتور عادل زين الدين، الطلاب، بحرص الجامعة على توفير مناخ ملائم لهم لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر، مع مراعاة أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط خاصة في السنة الدراسية الأولى، لأول دفعة بالجامعة، التي لم تعتاد بعد على الدراسة بالجامعة التكنولوجية والتي تختلف عن الجامعات الأكاديمية في أسلوب التدريس والامتحانات، مع مراعاة إعداد الأسئلة الموضوعية سواء أسئلة التكميل أو الصواب والخطأ، أو الاختيار من متعدد، والمعايير في صياغة الأسئلة، وملائمة زمن الاختبار لطبيعة السؤال.

سرعة الانتهاء من إعداد الجداول والورقة

وشدد رئيس جامعة طيبة بالأقصر، على سرعة الانتهاء من إعداد الجداول والورقة الامتحانية وتجهيز القاعات، والالتزام بالقواعد العامة والتعليمات، وعقد غرفة عمليات مستمرة لمتابعة الامتحانات أولا بأول، وتوفير كافة سبل الراحة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب وتلافي أي مشكلات تطرأ أمامهم.

فيما استعرض كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، خطة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالكليتين، مع تقديم نصائح للطلاب حول الاستعداد لتأدية الامتحانات وتحفيزهم، فيما شهدت اللقاء تفاعلا من الطلاب من خلال توجيه الأسئلة والاستفسارات، حول طبيعة الامتحانات النظرية والعملية، معبرين عن ارتياحهم الكامل لحرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة لهم.