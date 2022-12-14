أمن المنافذ بوزارة الداخلية يضبط 22 قضية هجرة غير شرعية 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد 22 قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وفي مجال تزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 251 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.