القبض على عصابة لتزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقاهرة

كشفت اللإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفاصيل بلاغ من (أحد الأشخاص ، مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة إستيلاء على عقارات مملوكة له بمحافظتى (القاهرة – جنوب سيناء) بموجب محررات مزورة من قبل آخرين .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص - أحدهم محبوس حالياً على ذمة قضية "تزوير"، وآخر مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا "هارب خارج البلاد – جارى ترقب وصوله والعمل على ضبطه") إذ قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بهدف الإستيلاء على ممتلكات المواطنين ، حيث تمكنوا من الإستيلاء على ممتلكات الشاكى (3 وحدات سكنية كائنين بمحافظتى القاهرة وجنوب سيناء).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل على نشاطه الإجرامى والمتهمين المشار إليهما") وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.