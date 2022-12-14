ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والمنازل في القاهرة     

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بسرقة بطارية من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ضبط شخصين سرقا مبلغ مالي ومشغولات ذهبية

كما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن وقيامهما بإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتصرف في المشغولات الذهبية ببيعها لدى عميل سيء النية، صاحب محل مشغولات ذهبية بمحافظة الشرقية، تم ضبطه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات

وتحفظت الحملات على 6 أشخاص يقيمون بنطاق محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية»، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وتصريفها عقب تغيير لونها، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن متحصلات نشاطهم الإجرامي «4 سيارات مستولى عليها – أجزاء من سيارة – هيكل – شاسيه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.