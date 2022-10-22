رئيس «سلامة الغذاء»: الأمراض المنقولة بالطعام من أكثر مشكلات الصحة العامة

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – في فعاليات المؤتمر الطبي الكبير (صحة المصريين.. في الجمهورية الجديدة) والذي أقيم بمناسبة تدشين الإصدار الثالث من كتاب الجمهورية الوثائقي الجديد تحت عنوان (صحة المصريين في الجمهورية الجديدة – المبادرات الرئاسية - حدوتة مصرية)، والذي يرصد إنجازات الصحة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي عُقد بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

شارك في المؤتمر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر، والكاتب الصحفي عبد النبي الشحات رئيس تحرير موقع الجمهورية أون لاين وجريدة المساء، والدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات والغرف الطبية وكبار أساتذة وخبراء الطب في مصر ورؤساء شركات الأدوية.

وفي بداية كلمته أكد الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حرص الدولة خلال المرحلة الحالية على تفعيل دور الهيئة لإدارة منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً وبما يسهم فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث تتولى الهيئة منفردة سلطة الرقابة على كل مراحل تصنيع وتداول الغذاء في السوق المصرية.

وأشار الهوبي إلى سعي الهيئة لمتابعة توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الوطنية والتشريعات العالمية في جميع مراحل عمليات تصنيع وتداول الغذاء في مصر من خلال إحكام الرقابة على كل منشآت القطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

مصر في طليعة الدول التي اهتمت بمجال سلامة الغذاء

واستطرد، أن مصر كانت في طليعة الدول التي اهتمت بمجال سلامة الغذاء كما كانت من أوائل الدول التى انضمت للمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وهيئة الكودكس العالمية.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن الأمراض المنقولة بالغذاء واحدة من أكثر مشاكل الصحة العامة شيوعاً في الحياة اليومية، وقد تحدث المخاطر المسببة للأمراض في مراحل مختلفة من السلسلة الغذائية بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى المائدة.

وأشار إلى أن تناول الأغذية غير الآمنة الملوثة بالبكتيريا المرضية، أو التي أُعدت بشكل غير سليم، أو تم ريها بمياه ملوثة، قد يؤدي إلى مجموعة من الأمراض المعدية المسببة للتسمم الغذائي ما يؤثر على صحة المواطن المصري.

الحكومة المصرية تدرك أهمية تطبيق منظومة سلامة الغذاء

واختتم الهوبي كلمته بأن الحكومة المصرية تدرك أهمية تطبيق منظومة سلامة الغذاء وآثارها الإيجابية على صحة المواطنين ورواج السياحة وازدهار الاقتصاد بزيادة معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية.