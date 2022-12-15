اليوم.. بدء صرف دعم تكافل وكرامة لنحو 5 ملايين أسرة

يبدأ مستفيدو تكافل وكرامة البالغ عددهم 5 ملايين أسرة صرف مستحقات شهر ديسمبر 2022، اليوم الخميس، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية والبطاقات الذكية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري استبدال كارت تكافل وكرامة بـ«ميزة» مجانا، دون دفع أي رسوم، مشيرة إلى أنه سيجرى وقف جميع البطاقات القديمة، بدءا من شهر يناير 2023.

توفير دعم نقدي لـ 5 ملايين أسرة فقيرة

وتزامنا مع موعد صرف مستحقات الدعم النقدي تكافل وكرامة، أوضحت «التضامن» أن تغييرالبطاقة إلى «ميزة» لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بجميع المحافظات، لاستلام «ميزة»، وتسليم البطاقة القديمة.

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنه جرى توفير دعم نقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة فقيرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

مستندات الحصول على تكافل وكرامة

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال رغبة المواطن في التقدم للحصول على تكافل وكرامة، لابد من التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية ومعه المستندات التالية:

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد، 18 سنة فأكثر.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر»، للأفراد أقل من 18 سنة.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.