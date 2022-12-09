صرف مستحقات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2022.. الخميس القادم

يبدأ مستفيدو تكافل وكرامة البالغ عددهم 5 ملايين أسرة صرف مستحقات شهر ديسمبر 2022 للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية والبطاقات الذكية، وذلك بدءًا من الخميس 15 ديسمبر 2022، مؤكدة أنه يجري استبدال كارت تكافل وكرامة بـ«ميزة» مجانا ودون دفع أي رسوم.

وأوضحت التضامن أنه سيتم وقف جميع البطاقات القديمة بدءا من شهر يناير 2023، لافتة إلى أن تغييرالبطاقة إلى «ميزة» لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بجميع المحافظات لاستلام بطاقة «ميزة»، وتسليم البطاقة القديمة.

تكافل وكرامة يدعم أكثر من 4.5 مليون طالب

وأكدت التضامن أن برنامج تكافل وكرامة يدعم أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات، مشيرة إلى أنه يتم صرف لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيهًا شهريا، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي، لافتة إلى أنه يتم صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

يشترط عدم زواج الأطفال قبل سن 18 سنة

وأشارت إلى أن موانع صرف تكافل وكرامة تتمثل في أن استمرار صرف دعم تكافل وكرامة، مرتبط بشروط أبرزها، عدم زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، وإجراء 3 زيارات على الأقل للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال أقل من 6 سنوات ووزنهم وإعطائهم مختلف التطعيمات.