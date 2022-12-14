أعلام مصر والمغرب ترفرف على البالون الطائر بالأقصر.. «بنشجع أسود الأطلس»

شهدت سماء الاقصر، اليوم الأربعاء، تحليق علم دولة المغرب الشقيق، بجوار العلم المصري، على رحلات البالون الطائر، في إطار دعم وتشجيع أهالي الأقصر للمغرب في مباراتها اليوم مع فرنسا في بطولة كأس العالم في قطر، وفق ما أدلى به خالد سليمان مصور بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر.

تشجيع المنتخب المغربي

وأوضح، سليمان، أنّ تحليق علم المغرب في سماء الاقصر، يأتي لدعم الشعب العربي الشقيق، وانطلاقا من الحب المتبادل بين الدول العربية كافة ودولة المغرب الشقيق بشكل خاص، وأعرب العديد من العاملين في البالون عن حبهم لفريق المغرب الذي استطاع الوصول إلى المربع الذهبي كأول فريق يفعل ذلك على مدار التاريخ.

البالون المصري يحتل المركز الثالث عالميا

يذكر أن رحلات البالون الطائر تقلع يوميا في سماء الأقصر، من المطار المخصص أمام معبد حتشبسوت، وتقلع أول رحلة في الخامسة فجرا، وتهبط في السابعة صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، ويحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا، وتتفرد الأقصر بهذا النمط السياحي على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مناطق سياحية أثرية خلابة ونهر النيل والطبيعة الساحرة.