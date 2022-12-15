شهدت الأسواق المختلفة اليوم، استقرار في أسعار الخضروات، ما بين الطماطم والثوم والبصل والبطاطس والباذنجان والفلفل، ويتابع المواطنون الأسعار بشكل يومي لمعرفة الأسعار وشراء ما يلزمهم.

وتقدم «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر، وفق جولة تجريها يوميا، وفي سوق العبور وفق موقعه الإلكتروني الرسمي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في السوق المحلية

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيها.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل الأبيض والأحمر بين 6 و10 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور، وفق الموقع الإلكتروني له، وجاءت كما يلي:

سجل سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

جاء سعر الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

سجل سعر كيلو البسلة بين 11 و15 جنيها.

تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيها.

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

اختلف سعر الفلفل الحراق البلدي بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيها.

تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

وسجل سعر الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات.