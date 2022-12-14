أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم

يتساءل العديد من الأشخاص، عن أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم، بشكل يومي، لشراء الاحتياجات الضرورية لهم، لإمداد أجسامهم لما يحتاجه من عناصر وفيتامينات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلي

وفقا لجولة أجرتها الوطن في سوق منطقة حدائق القبة، حول أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

تراوح سعر كيلو الرمان اليوم بين 8 و15 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري وأبوصرة اليوم، بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الموز بين 10 و12 جنيها.

سجل سعر كيلو البرتقال البلدي 8 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من الفراولة 15 جنيها.

تراوح سعر كيلو البلح الأحمر بين 10 و15 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة بين 8 و10 جنيها.

تراوح سعر البرقوق بين 20 و25 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو التفاح الجولدن بين 18 و20 جنيها.

تراوح سعر كيلو القشطة البلدي بين 10 و30 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الكيوي اليوم نحو 20 جنيها.